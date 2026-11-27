Польша может отказаться от проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду, запланированного на 22–28 мая 2027 года в Жешуве. Президент Польской федерации плавания Отилия Енджейчак заявила, что сейчас всё указывает на необходимость отказаться от турнира из-за требований, связанных с допуском российских спортсменов.

Как сообщает Interia Sport, Енджейчак планирует принять окончательное решение до 15 декабря. По её словам, European Aquatics направила перечень обязательных требований к организатору, среди которых — обеспечение виз для российских спортсменов.

Условия для нейтральных спортсменов

Глава федерации также сообщила, что польское министерство допускает участие россиян в нейтральном статусе только при условии подписания ими документа с осуждением войны. По её мнению, при таких обстоятельствах проведение соревнований является рискованным в финансовом и репутационном отношении.

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В материале отмечается, что одним из возможных вариантов проведения чемпионата могло бы стать участие всех команд без обозначения национальности и без флагов. В то же время этот сценарий назван маловероятным.

Возможный перенос турнира

Чемпионат в Жешуве должен стать первым олимпийским квалификационным турниром по прыжкам в воду. Если Польша откажется от организации соревнований, право на их проведение может перейти Германии, пишет издание со ссылкой на WP Sportowe Fakty.

Польский евродепутат Богдан Здроевский заявил, что Польша не согласна на допуск к соревнованиям на своей территории спортсменов из России и Беларуси. Он также высказался за сохранение ограничений для официальной сборной России до полного вывода российских войск с территории Украины.

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