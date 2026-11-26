Польша сыграет с Сербией, Англией и Францией на Евро U-21 — Interia Sport
В Сербии сборная Польши по футболу до 21 года на Евро-2027 сыграет в группе A против хозяев турнира, а также Англии и Франции. Жеребьевка финальной части соревнований состоялась 26 ноября в Белграде. Польскую молодежную команду возглавляет Ежи Бженчек.
Польша в группе A
Поляки оказались в третьей корзине перед жеребьевкой. По данным Interia Sport, сборная Польши завоевала путевку на континентальное первенство без участия в стыковых матчах. Во время отбора команда долго не проигрывала и, в частности, победила Италию на своем поле. В ответном матче итальянцы сыграли лучше и получили прямую путевку на турнир.
После завершения квалификации польская команда провела товарищеские матчи, в которых обыграла Сербию и Норвегию.
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Все группы Евро-2027
- Группа A: Сербия, Польша, Англия, Франция;
- Группа B: Албания, Испания, Италия, Финляндия;
- Группа C: Чехия, Португалия, Греция, Хорватия;
- Группа D: Норвегия, Бельгия, Германия, Нидерланды.
Турнир пройдет в Сербии и Албании. Помимо титула чемпиона Европы, на кону будут олимпийские путевки в Лос-Анджелес: Европе выделено три места в футбольном турнире Игр. Если Англия окажется среди команд, получивших квалификацию, к олимпийскому турниру дополнительно допустят следующую по позиции сборную, поскольку Англия не может самостоятельно выступать на Олимпиаде.