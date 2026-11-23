23 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, состоится внеочередное заседание Североатлантического совета в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими объектами. Российская Федерация является государством-агрессором. Как сообщает RMF24, Польшу будут представлять заместитель министра национальной обороны Павел Залевский и глава Службы военной контрразведки, бригадный генерал Ярослав Стружик.

Информация о ракетах

Ярослав Стружик должен представить союзникам информацию о ракетах, упавших на территории Польши, а также об угрозах со стороны России. Заседание состоится на уровне послов государств НАТО. После его завершения с заявлением должен выступить генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Запросы Польши к союзникам

Павел Залевский заявил, что Варшава представит конкретные предложения по усилению противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Польская сторона также намерена изложить позицию правительства по поводу последних событий и добиться однозначной поддержки союзников.

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Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к союзникам с просьбой предоставить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и поддержку в виде союзнических истребителей F-35. Залевский не стал раскрывать другие детали запланированного усиления защиты польского неба.

Без обращения по статье 4

Варшава не планирует инициировать применение статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации союзников в случае угрозы безопасности одного из государств-членов. Залевский объяснил это тем, что НАТО уже принимает меры для защиты восточного фланга, а воздушное пространство Польши также охраняют союзнические силы.

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