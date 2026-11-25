Международная федерация волейбола опубликовала календарь межконтинентального этапа Лиги наций 2027 года среди мужчин и женщин. В нем нет матчей сборных Польши против мужской и женской команд России, государства-агрессора, на этой стадии турнира, сообщает Interia Sport.

Мужская сборная Польши проведет турниры 9–13 июня, 23–27 июня и 14–18 июля. Ее соперниками будут Италия, Финляндия, Украина, Словения, Франция, Бразилия, Куба, Аргентина, Болгария, США, Китай и Германия.

Календарь женской сборной Польши

Женская команда Польши выступит в Бразилии 2–6 июня, в Китае 16–20 июня и в Турции 7–11 июля. Она должна сыграть с Сербией, Бразилией, Нидерландами, Италией, Чехией, Канадой, Китаем, Доминиканской Республикой, Словакией, Турцией, Бельгией и Францией.

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FIVB планирует позднее объявить точные города проведения турниров и подробное расписание отдельных матчей.

Возможная встреча в плей-офф

Матч Польша — Россия возможен только в плей-офф, если обе команды выйдут на эту стадию. В ней выступают восемь лучших сборных по итогам межконтинентального этапа: первая команда таблицы играет с восьмой, вторая — с седьмой, третья — с шестой, а четвертая — с пятой.

Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский ранее заявлял, что мужская и женская сборные Польши получили заверения относительно избежания матчей с командами России на групповой стадии.

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