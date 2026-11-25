Польский лыжный союз объявил состав сборной на второй в новом сезоне этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который пройдет 28–29 ноября в Руке, Финляндия. В мужскую команду вошли Мацей Кот, Клеменс Йоняк, Якуб Вольный, Кацпер Томасьяк, Павел Вонсек и Давид Кубацкий.

Состав мужской сборной

Команду возглавляет тренер Мацей Мациусяк. Как сообщает Interia Sport, Пётр Жила вновь не попал в заявку. Он также не выступал на стартовом этапе сезона в норвежском Лиллехаммере.

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Польская заявка на соревнования в Руке включает шестерых прыгунов. Среди них Томасьяк и Кубацкий, которые, по данным издания, в прошлом году регулярно выступали в составе национальной команды вместе с Жилой.

Женская команда

В женских соревнованиях Польшу будут представлять Анна Твардош и Камила Карпель. Этот же дуэт выступал за польскую сборную на этапе в Норвегии.

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