Сборная Польши по ампфутболу начала чемпионат мира в Мексике с победы над Коста-Рикой со счётом 2:1. Польская команда также получит техническую победу над Ираном, сборная которого не прибыла на турнир из-за отмены авиарейсов, сообщает Interia Sport.

Победа над Коста-Рикой

Поляки открыли счёт уже на 72-й секунде. После высокого прессинга и подачи с фланга Лукаш Мазуровский завершил атаку точным ударом. До перерыва костариканцы не забили, хотя в одном из эпизодов мяч попал в перекладину.

На 44-й минуте сборная Польши удвоила преимущество. В конце встречи положение команды осложнило удаление Кристиана Каплона за неспортивное поведение. Коста-Рика воспользовалась численным преимуществом и сократила отставание: Сантана отличился на 50+7-й минуте. Однако поляки удержали победный счёт.

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Матч с Ираном не состоится

Поединок Польши с Ираном был запланирован на воскресенье по мексиканскому времени, однако не состоится из-за неявки иранской команды. По данным источника, Польше будет засчитана техническая победа, поэтому её результат в группе составит шесть очков.

Следующим соперником польской команды станет Англия. Матч запланирован на понедельник, начало — в 22:20 по польскому времени.

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