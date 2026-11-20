Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном вторжении в польское воздушное пространство во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

По словам польского премьера, он получил информацию от министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и министра внутренних дел Марчина Кервинского о ситуации с безопасностью в Белгорайском округе Люблинского воеводства. Именно там ранее сообщалось о сильном взрыве.

«На данный момент угрозы с воздуха нет. На месте работают соответствующие службы», — сообщил Туск.

Ранее стало известно, что Правительственный центр безопасности Польши получил сообщение о возможной воздушной угрозе в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными летательными объектами. Инцидент произошел на фоне массированной атаки России на Украину.

Обстоятельства возможного нарушения воздушного пространства Польши выясняют соответствующие службы.

Об этом он написал в социальной сети X.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

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