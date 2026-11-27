Польские военные не всегда перехватывают российские ракеты, нарушающие воздушное пространство страны. Если цель летит в сторону леса или поля, её падение может оказаться менее опасным, чем сбивание, ведь обломки способны разлететься на значительную территорию.

По словам Вальдемара Журека, польские военные постоянно следят за ситуацией в воздушном пространстве с помощью радаров. Они видят направление движения ракет и оценивают, насколько опасной может быть конкретная цель. Если ракета направляется в малонаселенную местность, например в лес или поле, военные могут принять решение не перехватывать её. Причина — риск неконтролируемого разлета обломков после поражения. Они могут упасть на жилые дома, дороги или другие объекты, даже если сама ракета летела вдали от людей.

«Наши военные следят за ситуацией в воздушном пространстве. Если ракета летит в направлении леса или поля — где она не представляет угрозы для человеческой жизни, — попытка её перехватить приведёт лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий ставит военных перед дилеммой. Сбивать такие ракеты — неоправданный риск», — пояснил Журек.

Таким образом, решение зависит не только от того, пересекла ли российская ракета польскую границу. Важно также, куда именно она движется и какие последствия может иметь её падение или перехват. В то же время это не означает, что Польша вообще отказывается сбивать российские ракеты. Речь идёт об оценке рисков в каждом конкретном случае.

Как Польша реагирует на российские беспилотники

Отдельно генеральный прокурор пояснил, что с российскими беспилотниками ситуация иная. По его словам, дроны, попадающие на территорию Польши, сбивают, если для этого есть возможность. Также Польша усиливает защиту важных объектов. Среди них — аэропорт в Жешуве, который является одним из ключевых логистических центров для оказания помощи Украине. На его территории развернуты американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Жешув имеет важное значение для поставок военной и гуманитарной помощи Украине. Через этот маршрут проходит значительная часть грузов от западных партнеров. Поэтому защита такого объекта является одним из приоритетов польской безопасности.

Польша хочет изменить подход к перехвату ракет

В то же время Варшава рассматривает возможность изменить тактику реагирования на российские ракеты и беспилотники. Журек подтвердил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсуждал с партнерами вариант перехвата российских ракет ещё над территорией Украины. Такой подход мог бы позволить уничтожать цели до того, как они приблизятся к польской границе. Однако для его реализации требуется согласие всех стран НАТО. На данный момент общего решения Альянса по этому вопросу нет.

Журек также упомянул о разногласиях между Польшей и отдельными союзниками относительно принципов работы НАТО. Он не стал раскрывать подробности, но дал понять, что Варшава не всегда получает от партнеров ту поддержку, на которую рассчитывает.

«Что касается структур НАТО… не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками по поводу принципов работы Альянса. Здесь остается только развести руками. К тому же есть определенные вопросы относительно нашего крупнейшего партнера в НАТО — вы знаете, как ведет себя Пентагон в последнее время», — заявил генеральный прокурор.

Что произошло с российскими ракетами над Польшей

Вопрос защиты польского воздушного пространства вновь обострился после инцидента 20 ноября 2026 года. Тогда на территории Польши упали обломки трёх российских крылатых ракет Х-101. После этого Варшава инициировала заседание Североатлантического совета в Брюсселе. Польская сторона обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они летят в направлении стран НАТО.

Однако на тот момент Альянс не принял соответствующего решения. Вместо этого НАТО объявило о развертывании самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для усиления контроля над воздушным пространством Польши.

Таким образом, Варшава одновременно сталкивается с двумя задачами: защитить собственную территорию от российских воздушных угроз и договориться с союзниками о совместных правилах реагирования. Пока что польские военные оценивают каждую ситуацию отдельно, учитывая возможные последствия как падения ракеты, так и её перехвата. Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек.

Польша планирует создать бесполетную зону вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. В польском Минобороны поясняют, что это поможет военным быстрее выявлять воздушные угрозы и принимать решения об их перехвате.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

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