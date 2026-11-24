Польша ужесточила проверки в отношении украинцев, получающих пособие в размере 800 злотых на ребенка
Управление социального страхования Польши (ZUS) ужесточило контроль за выплатами в рамках программы Rodzina 800+. Украинские семьи могут лишиться ежемесячного пособия, если не будут соблюдать условия пребывания в стране, не подтвердят профессиональную деятельность или допустят ошибки в документах.
Программа предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Пособие предоставляется независимо от доходов семьи, однако для иностранцев, в частности граждан Украины, действуют дополнительные условия.
В 2026 году правила получения средств для украинцев со статусом PESEL UKR изменились. С 31 января выплаты по прежним заявлениям приостановили. Чтобы возобновить получение пособия, родителям нужно было подать новое заявление и подтвердить соответствие требованиям польского законодательства.
В частности, необходимо иметь законные основания для пребывания в Польше, соответствовать критерию профессиональной активности (если не предусмотрены исключения), а также обеспечить посещение ребенком польского детского сада или школы в соответствии с его возрастом.
Кроме того, персональные данные в заявлении должны быть верными и соответствовать информации в государственных реестрах.
С 1 июня 2026 года аналогичные требования распространились и на других иностранцев из стран, не входящих в ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), при условии их законного пребывания в Польше.
ZUS проверяет информацию о получателях пособий через государственные реестры. В случае выявления несоответствий или нарушений установленных условий выплаты могут быть приостановлены.
Среди основных причин:
1. Выезд из Польши
Управление социального страхования получает информацию о пересечении границы и проверяет, вернулись ли заявитель и ребенок в страну.
Если в реестрах зафиксирован выезд, но отсутствуют сведения о возвращении, ZUS может временно приостановить выплаты до выяснения обстоятельств.
В то же время краткосрочная поездка за пределы Польши сама по себе не означает автоматической потери права на пособие.
2. Отсутствие официальной работы или страхования
Еще одно основание для проверки — отсутствие подтверждения профессиональной деятельности одного из родителей или опекуна.
Для этого ZUS использует информацию из своих реестров социального страхования, а также данные системы KRUS, которая обслуживает фермеров.
Если сведения о занятости или страховании не подтверждаются, выплаты могут быть приостановлены. В то же время законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий получателей.
3. Отсутствие ребенка в польском учебном заведении
Право на пособие также зависит от выполнения требования об обучении детей в Польше.
Ребёнок соответствующего возраста должен посещать польский детский сад или школу. Если в образовательных реестрах нет подтверждения его обучения, это может стать основанием для приостановки выплат.
4. Ошибки в персональных данных
Проблемы с получением пособия могут возникнуть и из-за неточностей в документах или расхождений между заявлением и государственными реестрами.
Чаще всего речь идет о неправильном написании имени или фамилии, ошибке в дате рождения или некорректном номере PESEL заявителя или ребенка.
Такие несоответствия могут затруднить проверку права на пособие и привести к временной блокировке средств.
Ужесточение требований к получателям пособия произошло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущие законодательные изменения, касающиеся программы 800+.
После этого были приняты новые законодательные решения, которые увязали право иностранцев на получение пособия с их профессиональной деятельностью и обучением детей в польских учебных заведениях.
Таким образом, для украинских семей в Польше важно не только иметь законные основания для пребывания в стране, но и выполнять дополнительные условия программы. Несоответствие этим требованиям может привести к приостановке ежемесячной помощи на детей.
Источник: ZUS
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