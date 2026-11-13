В Польше после нападения на Главной площади Кракова могут пересмотреть правила владения оружием. Среди возможных изменений — регулярные психологические обследования для владельцев разрешений на оружие и ограничение количества единиц оружия для людей со спортивными разрешениями, сообщает RMF24.

Пересмотр правил для спортивных разрешений

При пересмотре законодательства основное внимание уделяют разрешениям на спортивное оружие. Эксперты, по данным издания, обращают внимание, что действующие правила не устанавливают лимит на количество единиц оружия для владельцев таких разрешений.

Потенциальные изменения потребуют более широких консультаций. Отдельно премьер-министр анонсировал проверки стрельбищ, однако надзор за такими объектами осуществляют органы местного самоуправления. Направление проверок и их возможный результат пока не определены. Среди озвученных вариантов — ограничение возможности проводить обучение боевой стрельбе.

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Оружие, найденное после стрельбы

Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что в автомобиле и при 24-летнем мужчине, совершившем нападение, нашли четыре единицы оружия: два карабина AR-15 и два пистолета. По его словам, с марта у мужчины было разрешение на один карабин и один пистолет.

В Кракове прозвучало по меньшей мере несколько десятков выстрелов, а их количество могло достигать нескольких сотен. У прокуратуры есть данные, что мужчина обучался только статической стрельбе. Ей известно об одном стрельбище, где он проходил такое обучение. В его жилище в Островце-Свентокшиском обнаружили еще семь единиц оружия.

Обстоятельства нападения

Нападение произошло в субботу: 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным людям. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. В ту же ночь полиция нашла в жилище мужчины тела его отца, матери и сестры с огнестрельными ранениями. Мужчина умер в больнице в понедельник.

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