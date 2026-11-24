В понедельник, 24 ноября, в Польше состоится заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности. Участники обсудят вопросы защиты польского воздушного пространства, случаи его нарушения, а также военную поддержку со стороны НАТО и США.

По словам главы польского оборонного ведомства, среди основных тем встречи будут защита воздушного пространства Польши и случаи его нарушения.

Также участники планируют обсудить поддержку со стороны НАТО, в частности возможность привлечения самолетов раннего предупреждения и создания постоянной военной базы США на территории Польши.

В заседании примут участие представители президента и премьер-министра Польши, Министерства обороны, вооруженных сил страны и спецслужб.

«В заседании примут участие представители президента, премьер-министра, министерства обороны, вооруженных сил Польши и спецслужб. Впереди нас ждут важные недели для сотрудничества с США и НАТО, а также решения стратегического значения. Мы хотим в полной мере воспользоваться поддержкой союзников. Это наша ответственность!», — говорится в сообщении Владислава Косиняка-Камиша.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В польском оборонном ведомстве считают, что пересечение российским беспилотником украинско-польской границы не было случайным. В Минобороны предполагают, что дрон целенаправленно направили на польскую территорию.

Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждали одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе — на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.

На территории Польши обнаружили ещё больше российских ракет.

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