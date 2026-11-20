В Польше заявили, что предупреждение о вторжении в воздушное пространство российских объектов было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая назвала такие сообщения ложными и граничащими с дезинформацией.

По её словам, польская система мониторинга была активирована в 01:58, после чего соответствующие службы координировали действия с военными.

В полиции и Государственной пожарной службе также заверили, что реагирование на инциденты началось сразу после получения сообщений. В Правительственном центре безопасности подтвердили, что предупреждения были отправлены еще до падения объектов.

Источник: RMF24

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещения RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

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