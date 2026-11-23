В Скаржиско-Каменне в Польше подписали дополнение к рамочному соглашению, которое открывает путь к продаже польских переносных зенитных ракетных комплексов Piorun Королевской армии Нидерландов. Документ подписали в понедельник на заводе MESKO, сообщает RMF24.

Закупки по программе SAFE

Нидерланды будут покупать комплексы в рамках совместных европейских закупок, финансируемых инструментом SAFE — Security Action for Europe. Этот механизм предоставляет государствам-членам ЕС доступ к долгосрочным займам на оборонные инвестиции общим объёмом до 150 млрд евро.

Рамочное соглашение между Польским агентством вооружений и MESKO заключили 24 августа 2026 года. Оно предусматривает поставку нескольких тысяч ракет и нескольких сотен пусковых комплектов для Польши, Литвы, Латвии и Норвегии. Польша является лидером этого проекта, а более 80% заказанных систем должны поступить в польскую армию.

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Экспортные поставки Piorun

Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила во время церемонии, что другие страны также проявляют интерес к приобретению Piorun. Комплекс является польской переносной системой противовоздушной обороны очень малой дальности, разработанной на базе комплекса Grom. В польской армии его используют для поражения низколетящих целей, в частности самолётов, вертолётов и дронов.

К концу 2025 года MESKO заключила экспортные контракты на поставку Piorun в семь государств: Бельгию, Эстонию, Латвию, Молдову, Норвегию, США и Швецию. Шведское агентство оборонных закупок оценило свой заказ примерно в 3 млрд шведских крон. Польша в рамках SAFE получила наибольший объём средств — 43,7 млрд евро; первый транш в 6,6 млрд евро поступил в мае 2026 года.

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