В Латвии сборная Германии обыграла хозяев площадки со счетом 78:76 в Риге, что гарантировало Польше досрочный выход на чемпионат мира по баскетболу 2027 года в Катаре. Об этом сообщает Interia Sport.

Матч в Риге

Перед матчем Польши против Хорватии в Гливице поляки могли обеспечить себе путевку на турнир, если Латвия не обыграет Германию. Сборная Германии, действующий чемпион мира, прибыла в Ригу ослабленным составом, но одержала победу в два очка.

После первой четверти счет был равным — 14:14. Немцы выиграли вторую десятиминутку со счетом 20:14 и вышли вперед. За шесть с половиной минут до завершения матча Кристерс Зорикс сравнял счет — 63:63, однако Мальте Делов вскоре забросил трехочковый. В концовке Андреас Обст реализовал важный бросок, а блок Да Силвы на Зориксе помог немецкой команде удержать преимущество.

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Третий чемпионат мира для Польши

Польша в третий раз в истории выступит на чемпионате мира по баскетболу. В 1967 году команда заняла седьмое место на турнире в Уругвае, а в 2019 году дошла до четвертьфинала, где в Шанхае уступила Испании.

В отборе поляки дважды обыграли Латвию — 84:82 в гостях и 92:72 в Гдыне. Во втором этапе квалификации сборная Польши проиграла Германии в Гданьске — 94:96 в овертайме. Матч против Хорватии в Гливице, а также три следующие игры — в Германии, дома с Израилем и в Хорватии — повлияют на позицию поляков в мировом рейтинге и распределение по корзинам. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года.

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