Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава намерена выразить Москве «крайнее недовольство» в связи с нарушением польского воздушного пространства. В то же время польская сторона ожидает окончательного подтверждения происхождения воздушных объектов, упавших на территории страны 20 ноября.

По словам Сикорского, Польша ждет подтверждения того, что воздушные средства, оказавшиеся на ее территории, принадлежат России.

«Польское воздушное пространство и воздушное пространство НАТО — это одно и то же. Разумеется, мы выразим российской стороне наше крайнее недовольство. Ждем подтверждения неопровержимых фактов», — заявил глава польского МИД.

Он также отметил, что инцидент будет обсуждаться в Брюсселе как на военном, так и на политическом уровнях.

Глава польской дипломатии напомнил, что российские провокации и диверсии фиксируются не только в Польше. По его словам, подобные инциденты происходят также на территории Германии, Дании и стран Балтии, а российские беспилотники регулярно залетают в воздушное пространство Румынии.

«Это война и государственный терроризм, что совершенно не соответствует тому, что Путин говорит президенту Соединенных Штатов», — подчеркнул Радослав Сикорский.

Об этом пишет издание TVN24.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

20 ноября во время российских ударов по Украине на территорию Польши попали одна крылатая ракета и два реактивных беспилотника. Ранее польские чиновники сообщали о падении двух ракет и одного дрона, однако впоследствии уточнили предварительные данные.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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