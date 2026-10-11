Польша с иронией отреагировала на дизельное соглашение США с Россией на фоне дефицита топлива в Москве

Министр иностранных дел Польши прокомментировал сообщение о договоренности США о закупке российского дизельного топлива. Он обратил внимание на то, что в самой Москве сообщают о дефиците топлива.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что топлива не хватает даже в Москве, и напомнил о повреждениях российских нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом говорится в его публикации в социальной сети X.

«Наше посольство сообщает о дефиците топлива даже в Москве, которая всегда имеет приоритет в поставках. Кроме того, авторитетные источники сообщают, что Украина уже повредила около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей», — написал Сикорский.

На этом фоне, отметил глава польского внешнеполитического ведомства, возникает вопрос, откуда Россия сможет взять дополнительные объемы дизельного топлива для иностранных покупателей.

«Итак, откуда возьмутся излишки для экспорта?», – написал он, поставив под сомнение практическую реализацию планов по наращиванию поставок.

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