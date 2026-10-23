Польша запретила въезд в Шенгенскую зону депутату Львовского облсовета Шеремете

Депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета получил пятилетний запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны. Он возглавляет мемориально-поисковый центр «Доля». Решение было принято на фоне инициативы об объявлении 2027 года годом УПА.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский призвал запретить въезд Святославу Шеремете на территорию Шенгенской зоны — из-за инициативы о провозглашении 2027 года во Львовской области годом Украинской повстанческой армии (УПА), ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.

Шеремета назвал реакцию польских чиновников «странной» и заявил, что решения о годах УПА и Шухевича ранее принимались неоднократно, и не только Львовским облсоветом.

«Решение Львовского облсовета не было направлено против кого-либо и тем более против поляков или Польши, как это трактуют польские политики. Оно направлено на то, чтобы достойно почтить память борцов за свободу и независимость Украины. Бойцы УПА, Роман Шухевич, Олег Ольжич — знаковые фигуры украинского национально-освободительного движения», — заверил депутат.

По его словам, если ему ограничат въезд в Польшу, это негативно повлияет на работу мемориально-поискового центра «Доля».

Львовский областной совет сообщал, что во время пленарного заседания депутаты приняли решение о провозглашении 2027 года на территории области годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича по инициативе депутата Святослава Шереметы. Решение было принято в честь нескольких юбилейных дат: 120-летия со дня рождения Шухевича, 85-летия со дня создания УПА, а также 120-летия со дня рождения Ольжича.

Впоследствии публикацию об этом решении удалили из социальных сетей Львовского облсовета и с его официального сайта.

Источник: министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Недавно Зеленский дал Туску сигнал относительно решения Львовского облсовета о годе УПА.

Ранее Туск раскритиковал решение провозгласить 2027 год годом Шухевича, УПА и Ольжича.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

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