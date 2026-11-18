Сборная Польши сыграла вничью 1:1 со Швецией в матче Лиги наций УЕФА и осталась в дивизионе B. Команда завершила групповой этап на третьем месте, избежав понижения в дивизион C или стыковых матчей за право остаться на нынешнем уровне.

Упущенные шансы на повышение

Как сообщает Interia Sport, поражение поляков от Румынии со счётом 1:2 в Бухаресте лишило команду математических шансов занять второе место в своей группе. Это означает, что Польша не вернётся в высший дивизион турнира.

Третье место также означает, что во время жеребьёвки квалификации к чемпионату Европы сборная Польши попадёт в третью, а не во вторую корзину. Перед матчем со Швецией команда также рисковала оказаться в стыковых играх, если неудача в этой встрече совпала бы с успешным выступлением Румынии в матче с Боснией и Герцеговиной.

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Реакция Себастьяна Шиманьского

Полузащитник Себастьян Шиманьский заявил, что сохранение места в дивизионе B не стало для команды поводом для облегчения. По его словам, перед матчами поляки рассчитывали финишировать на первой или второй позиции, однако не выполнили эту задачу.

Шиманьский добавил, что сборная предъявляла к себе высокие требования и хотела выиграть два матча во время ноябрьского сбора. Он назвал игру со Швецией поединком, который Польша могла выиграть, и отметил, что команда могла лучше завершить год.

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