В Польше с 1 января 2027 года доля второй выплаты в рамках так называемой пенсии для вдов вырастет с 15% до 25%. Это подтвердило польское Управление социального страхования ZUS, сообщает Interia.

Пенсия для вдов позволяет совмещать собственную пенсию с частью семейной пенсии после умершего мужа или жены. С 2027 года получатели смогут выбрать один из двух вариантов: получать 100% собственной пенсии и 25% семейной пенсии либо 100% семейной пенсии и 25% собственной пенсии.

Перерасчёт без дополнительного заявления

Повышение применят к людям, которые уже получают совмещённые выплаты, а также к тем, кому такое право будет назначено до конца 2026 года. Подавать дополнительное заявление для перерасчёта не нужно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На выплату могут претендовать женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет. До смерти мужа или жены они должны состоять с ним или с ней в браке, приобрести право на семейную пенсию после достижения 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, а также не вступать в новый брак.

Ограничение суммы выплат

Общая сумма пенсии для вдов не может превышать трёхкратный размер минимальной пенсии. По данным Interia, нынешний верхний предел составляет 5935,47 злотого в месяц.

Получатели, которые уже получают максимальную сумму, не увидят увеличения выплат. Если после повышения сумма превысит лимит, её уменьшат на размер превышения. В лимит также засчитываются пенсионные выплаты других польских учреждений, в частности KRUS, а также иностранные выплаты.

Читай нас в