Умер россиянин, которого Time в 1990-х назвал одним из самых опасных преступников мира

20 октября в Вене в возрасте 81 года скончался бизнесмен Григорий Лучанский — основатель международной сырьевой группы Nordex и один из первых мультимиллионеров постсоветского периода. Его имя фигурировало в международных расследованиях, касающихся организованной преступности и отмывания денег. Лучанский также был известен своими связями с представителями московских властей. В 1996 году американский журнал Time назвал его человеком, которого многие считали самым опасным преступником в мире, которому не были предъявлены обвинения.

Прощание с бизнесменом состоится 25 октября на Еврейском кладбище в Риге.

Лучанский родился в 1945 году в Ташкенте. После окончания Московского института стали и сплавов его направили работать в Латвийскую ССР. Там он возглавлял республиканский штаб студенческих строительных отрядов и был проректором Латвийского государственного университета.

В 1983 году Лучанского приговорили к семи годам лишения свободы за хищение университетского имущества, однако в 1985 году он вышел на свободу условно-досрочно. Сам бизнесмен утверждал, что уголовное преследование было следствием интриг тогдашнего руководителя КГБ Латвии Бориса Пуго.

Бизнес и судебные дела

Компания Nordex была зарегистрирована в Австрии в 1990 году. Через три года она вошла в пятерку крупнейших экспортеров нефтепродуктов из стран СНГ, а ее оборот оценивался примерно в 2 млрд долларов.

В 1993 году Nordex участвовала в поставках российской нефти в Украину в обмен на продовольствие. Компанию обвиняли в завышении стоимости поставок и получении 30 млн долларов прибыли. Кроме того, её связывали с компанией «Колумб», которую подозревали в незаконном вывозе из России 30 тысяч тонн рафинированной меди в середине 1990-х годов.

Лучанский объяснял своё участие в этой истории желанием помочь скульптору Зурабу Церетели и сохранить хорошие отношения с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. В марте 2004 года бизнесмен сопровождал Лужкова во время поездки в Батуми, которая не была согласована с МИД России.

В 2001 году Лучанский выступил посредником в продаже 66% Новокузнецкого алюминиевого завода, принадлежавшего братьям Михаилу и Юрию Живило, компании «Русский алюминий» Олега Дерипаски. А с 2003 по 2011 год подконтрольная бизнесмену Московская автомобильная компания управляла заводом ЗИЛ. После расторжения договора предприятие через суд требовало от МАК около 1,1 млрд рублей, но проиграло дело.

Международные скандалы

В 1993 году Лучанский встречался с президентом США Биллом Клинтоном на мероприятии по сбору средств для Демократической партии. Через два года его пригласили на ещё один ужин с американским лидером, однако впоследствии приглашение отозвали из-за подозрений в возможных связях бизнесмена с организованной преступностью.

В середине 1990-х годов Лучанского также подозревали в причастности к незаконной перевозке оружия самолетом Ан-124, принадлежавшим компании Nordex. Сам предприниматель отрицал торговлю оружием. В 1994 году заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров заявил в Сенате США, что компанию Nordex фактически возглавляет чеченец по имени Умар, брат которого якобы связан с наркомафией. Позже российское МВД сообщило, что в заявлении допущена ошибка.

В 1999 году британская газета The Times связала Лучанского с отмыванием денег и организованной преступностью. Бизнесмен подал иск о клевете и выиграл судебное дело.

Контакты с российскими чиновниками

В расследовании 1996 года журнал Time описывал связи Лучанского с тогдашним премьер-министром России Виктором Черномирдиным, Олегом Сосковцем и представителями администрации Бориса Ельцина. В 2021 году бизнесмен заявлял, что в начале 1993 года оказал финансовую поддержку Гавриилу Попову и Егору Гайдару.

По данным базы «Проект.Попутчики», 24 октября 2015 года Лучанский летел на частном самолете из Астаны в Россию вместе с Маратом Хуснуллиным, Максимом Ликсутовым и Гульнарой Пеньковой.

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