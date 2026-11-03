Умер разработчик яда «Новичок», которым был отравлен российский оппозиционер Навальный

Один из разработчиков яда «Новичок», Владимир Углев, скончался на 81-м году жизни. Ядом «Новичок» были отравлены несколько человек в двух наиболее известных случаях, связанных с Россией.

Смерть химика, который в последние годы жил в Анапе, наступила 26 октября, сообщает издание. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Углев, родившийся в городе Кировске в 1946 году, получил диплом Московского химико-технологического института имени Менделеева по специальности «химия и технология биологически активных веществ». С 1975 по 1990 год он работал старшим научным сотрудником в Вольском филиале ГосНИИОГТ в Саратовской области, который, среди прочих учреждений, участвовал в разработке яда, отмечает The Insider.

Ядом «Новичок» были отравлены несколько человек. Сергей Скрипаль — бывший офицер российской военной разведки, сотрудничавший с британской разведкой. Его и дочь Юлию Скрипаль отравили 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Оба выжили.

Вторым стал Алексей Навальный. Его отравили «Новичком» в августе 2020 года во время поездки в Сибирь. После лечения в Германии он вернулся в Россию, где его арестовали. Навальный скончался в российской колонии 16 февраля 2024 года.

Напомним, что руководитель группы по отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального Станислав Макшаков, по данным расследования Bellingcat и The Insider, может быть причастен к изготовлению ядовитого вещества «Новичок». Он специализировался на воздействии фосфорорганических ядов, к которым относится и этот яд, на животных и людей.

Ранее Bellingcat, The Insider и CNN провели совместное расследование, назвав имена нескольких агентов ФСБ, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок». На основе данных о биллинге телефонных разговоров удалось установить имена как минимум восьми агентов спецслужбы.



Спецслужбы РФ пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» перед его вылетом в Берлин. Следы были обнаружены на одежде политика.

Читай нас в