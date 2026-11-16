Умер основатель Гвадалахарского картеля и партнер Пабло Эскобара — Феликс Гальярдо

В Мексике в возрасте 80 лет скончался Мигель Анхель Феликс Гальярдо — один из основателей картеля Гвадалахары, известный как «босс боссов». Он скончался в больнице от полиорганной недостаточности.

Смерть в больнице

О смерти Феликса Гальярдо сообщает France 24 со ссылкой на министерство безопасности штата Халиско. По данным ведомства, 15 ноября он скончался в медицинском учреждении из-за полиорганной недостаточности.

За два дня до смерти Феликса Гальярдо перевели из тюрьмы в больницу. Он находился в заключении с 1989 года.

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Связи с колумбийскими наркоторговцами

Феликс Гальярдо был одним из основателей картеля Гвадалахары, из которого впоследствии возник картель Синалоа. Он сыграл ключевую роль в налаживании связей с колумбийскими наркоторговцами и оказал влияние на мировую торговлю кокаином.

Его также осудили за убийство в 1985 году агента под прикрытием Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены Саласара. Это преступление вызвало возмущение в Соединенных Штатах.

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