В России в возрасте 88 лет скончалась советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. О её смерти 7 ноября сообщила дочь артистки.



Известно, что 14 октября Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. После этого адвокат актрисы отказалась подтвердить сообщения телеграм-каналов о том, что у нее неизлечимое заболевание, и говорила, что надеется на ее выздоровление.

Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, вдова известного советского режиссёра Василия Шукшина. За свою карьеру она снялась более чем в 90 фильмах, среди которых «Они боролись за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». Широкую популярность ей принесли роли именно в картинах мужа «Печки-лавочки» и «Калина красная».

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина публично не выступала ни с активным осуждением, ни с яростной поддержкой полномасштабной войны в Украине, однако её семья оказалась в центре внимания из-за кардинально разных позиций по этому вопросу.

Позиция дочери (Марии Шукшиной): Ее старшая дочь, актриса Мария Шукшина, является ярой сторонницей Путина и активно поддерживает российское вторжение в Украину. Она регулярно призывает к оккупации украинских территорий и находится под санкциями Украины, Канады и Латвии.

Сын Марии Шукшиной, внук актрисы Макар Касаткин, ушел воевать против Украины в составе оккупационных войск РФ.

Напомним, что в 2023 году в России скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова, известная по ролям в фильмах «Морозко», «Начало», «Курьер», «Ширли-мирли».

В 2019 году российская и советская актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет.

Читай нас в