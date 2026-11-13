Погибший кандидат набрал 57 % голосов на выборах в Калифорнии — NYT

В США кандидат в совет надзорных органов округа Калаверас Брюс Джудичи, скончавшийся в августе 2026 года, набрал 57 % голосов на ноябрьских выборах.

Он опередил своего оппонента Клайда Клеппа на 497 голосов.

Имя Джудичи осталось в избирательных бюллетенях, а его сторонники продолжали призывать голосовать за него даже после смерти. Часть избирателей таким образом выразила протест против его соперника.

Подсчёт голосов ещё не завершён — оставалось обработать около 500 бюллетеней. Если победу Джудичи официально подтвердят, губернатор Калифорнии сможет назначить временного представителя до следующих выборов.

Источник: The New York Times

В США президент Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах заявил о готовности искать взаимопонимание с демократами.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы завоевали достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

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