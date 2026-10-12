В округе Горкха в центральном Непале более 100 иностранных туристов, участвующих в треккинге, оказались заблокированы после наводнения, смывшего часть пешеходных маршрутов и мостов. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Спасательная операция продолжается

Оползень, произошедший перед рассветом в выходные, перекрыл реку Будхи-Гандаки и вызвал наводнение ниже по течению. Округ Горкха расположен примерно в 100 километрах к западу от Катманду.

В понедельник, 12 октября, власти спасли 321 человека, среди которых были 12 иностранцев. Непальская армия заявила, что спасательная операция продолжится во вторник, хотя уровень воды в реке уже снизился.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Повреждены маршруты и инфраструктура

Представитель Проекта природоохранной территории Манаслу Бхуван Радж Оджха сообщил, что иностранные туристы находятся в разных местах вдоль популярного маршрута и не могут вернуться из-за разрушенного участка тропы. По его словам, туристов, которые хотят завершить маршрут, необходимо эвакуировать, а те, кто хочет продолжить треккинг, могут сделать это из безопасных мест. Рестораны и чайные дома вдоль маршрута безопасны, отметил он.

Национальные органы реагирования на стихийные бедствия не сообщали о погибших. В то же время пятеро жителей не выходили на связь после того, как потоки темной грязи и обломков смыли дома и повредили инфраструктуру, включая три гидроэлектростанции. Международный центр комплексного развития горных районов на основании предварительных данных властей Непала предположил, что наводнение могло быть вызвано разрушением временного затора на реке, образовавшегося в результате оползня.

Читай нас в