Более 100 гуманитарных и правозащитных организаций заявили, что перемирие между Израилем и ХАМАС в Палестине, в секторе Газа, заключенное год назад, существует лишь формально. Они указывают на почти ежедневные израильские удары, гибель и ранения палестинцев, а также ограничения на ввоз помощи, оборудования и материалов для восстановления, сообщает NBC News.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с момента подписания перемирия в результате израильского огня погибли более 1 400 палестинцев, еще 5 189 получили ранения. Семья восьмилетнего Мухаммада аш-Шахрита сообщила, что мальчик погиб в Газе 26 сентября в результате действий израильских сил. Ранее его семья была вынуждена покинуть дом в Рафахе, разрушенный ударами, и жить в палатке на побережье.

Заявления гуманитарных организаций

Совместное заявление опубликовали, в частности, Amnesty International, Save the Children International и Medical Aid for Palestinians. Организации подчеркнули, что убийства и лишение людей необходимых условий для жизни не должны становиться нормой под прикрытием соглашения о прекращении огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на этой неделе также заявил, что перемирие до сих пор не обеспечило безопасность, достаточную гуманитарную помощь или надежный путь к восстановлению и миру. Он призвал стороны полностью выполнить взятые обязательства и допустить масштабные поставки помощи.

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Удары и нерешенные условия

Заместительница директора по адвокации и кампаниям Medical Aid for Palestinians Асиль Байдун сообщила, что авиаудары в Газе слышны почти каждый день. По ее словам, люди остаются перемещенными, живут в палатках, страдают от нехватки чистой воды и проблем с санитарией. Представитель гражданской обороны Газы Махмуд Басаль заявил, что после объявления перемирия интенсивность обстрелов лишь временно снизилась.

Армия Израиля ранее заявляла, что продолжает наносить удары по ХАМАС и другим вооруженным группировкам. Накануне она сообщила о целенаправленных ударах в нескольких районах анклава, которые, по ее утверждению, должны были уничтожить склады вооружений ХАМАС и «Исламского джихада». Израиль и ХАМАС заявляют о приверженности перемирию, одновременно обвиняя друг друга в его нарушениях.

Переговоры о долгосрочном урегулировании осложняют вопросы разоружения ХАМАС и вывода израильских войск из Газы. По данным ООН, в августе четыре из пяти семей в секторе Газа жили в критических или катастрофических условиях.

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