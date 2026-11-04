Более 1400 человек из более чем 250 академических учреждений призвали правительство Великобритании пересмотреть решение в отношении шведского климатолога Андреаса Мальма, чьё электронное разрешение на поездку в страну было аннулировано. В открытом письме авторы назвали это серьёзным нарушением академической свободы и свободы выражения мнений, сообщает The Guardian.

Открытое письмо

Мальм является доцентом Лундского университета в Швеции и автором книги «Как взорвать трубопровод». На прошлой неделе Министерство внутренних дел Великобритании аннулировало его электронное разрешение на поездку, сообщив, что его присутствие в стране «может не считаться соответствующим общественному благу».

Учёный должен был посетить академическую конференцию, выступить на BBC и принять участие в публичной дискуссии в Лондоне, организованной изданием Tribune. Вместе с ним в мероприятии должна была участвовать Худа Аммори — соосновательница Palestine Action, организации, запрещённой в Великобритании.

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В письме отметили, что возможность учёных путешествовать, обмениваться идеями и участвовать в публичных дискуссиях, в том числе на политически спорные темы, является основополагающей для свободного демократического общества. Авторы подчеркнули, что исключение учёных из-за политических взглядов или тем обсуждения создаёт опасный прецедент и может сдерживать академическую и публичную дискуссию.

Позиции Мальма и МВД

Мальм заявил, что иммиграционные органы Великобритании не объяснили ему причины аннулирования ETA. Он предположил, что решение могло быть связано с его запланированным участием в панели вместе с Аммори, и назвал это частью тенденции к авторитаризму, которая, по его словам, затрагивает палестинское и климатическое движения.

В МВД Великобритании сообщили, что ETA могут быть аннулированы или не выданы по различным причинам, в том числе из-за опасений относительно угрозы общественной безопасности или распространения экстремизма. Ведомство подчеркнуло, что такое решение не является запретом на въезд: человек может подать заявление на визу, после чего обстоятельства и соответствие требованиям для въезда будут рассмотрены отдельно.

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