В российском Владивостоке из-за повреждения коммунальных сетей более 21 тысячи жителей остались без отопления и горячей воды. Отключение коснулось 98 многоквартирных домов и трёх социальных объектов, сообщили в прокуратуре Приморского края.

В частности, отопление отключилось в домах на Партизанском и Океанском проспектах, улицах Советской, Алеутской и Нерчинской, а также на проспектах Острякова и Красного Флага. При этом 6 ноября во Владивостоке ожидается температура около нуля градусов.

В прокуратуре организовали проверку, в ходе которой оценят соблюдение требований законодательства по содержанию и обслуживанию коммунальных сетей, а также сроки ликвидации аварии.

Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии в пригородах Владивостока без света остались около 1,5 тысячи человек. По данным регионального управления МЧС, перебои затронули 10 многоквартирных и 393 частных дома, а также несколько социальных объектов.

Подобная авария произошла в сентябре в Первомайском районе Владивостока. Тогда из-за неисправности на сетях подстанции более 20 тысяч жителей остались без электроэнергии. По информации МЧС, света не было в 137 многоквартирных домах.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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