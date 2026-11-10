Более 70 % американцев хотят, чтобы Конгресс остановил войну с Ираном — Reuters

71 % граждан США поддерживают принятие новым Конгрессом закона о прекращении войны с Ираном.

Такие результаты показал опрос Reuters/Ipsos.

В частности, эту позицию разделяют 93% сторонников Демократической партии и 51% республиканцев.

Кроме того, 62% опрошенных поддерживают отмену импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Источник: Reuters

В США Государственный департамент предложил вознаграждение до 20 млн долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Речь идет, в частности, о данных относительно иранских объектов, оборудования и связанных с программой специалистов, в том числе представителей научного сообщества.

В Иране депутаты парламента и представители силовых структур всё чаще публично поддерживают идею создания ядерного оружия, рассматривая её как средство сдерживания возможных атак со стороны США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «фактически отказался» от планов по созданию ядерного оружия. Об этом он сказал журналистам, отправляясь из Белого дома на митинг в штате Огайо.

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