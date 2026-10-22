Более половины граждан США считают действия Трампа основанием для импичмента — Politico

Согласно новому опросу общественного мнения, 54 % американцев считают, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, которые могут стать основанием для объявления ему импичмента.

Согласно результатам, 81% избирателей, планирующих поддержать демократов на промежуточных выборах в Конгресс, а также четверть республиканских избирателей, которые примут участие в голосовании, — считают, что Трамп совершил правонарушения, которые должны повлечь за собой процедуру импичмента.

Более 41% респондентов заявили, что он использовал должность президента для получения финансовой выгоды себе или своей семье.

Треть участников опроса считает, что демократы должны в первую очередь расследовать, каким образом он обогатился, тогда как ещё одна треть полагает, что им следует сосредоточиться на расследовании его жестких мер в отношении иммигрантов.

При этом большинство представителей обоих политических лагерей отметили, что первые два импичмента Трампа никак не повлияли на президента или его политический курс. Больше американцев считают, что очередной импичмент сделает Трампа более популярным (24%), чем менее популярным (18%).

Избиратели Демократической партии также разделились во мнениях относительно того, должны ли их кандидаты поднимать тему импичмента в ходе предвыборных кампаний перед промежуточными выборами. 43% опрошенных считают, что они должны объявить о планах по импичменту, даже если это будет стоить демократам голосов, тогда как 41% выступают за то, чтобы избегать этой темы, если это поможет им победить на выборах.

Стоит отметить, что Палата представителей США дважды объявляла импичмент Трампу в течение его первого срока — один раз в 2019 году за злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса, а затем снова в 2021 году за подстрекательство к восстанию во время штурма Капитолия. Всего через один президентский цикл он вернулся в Белый дом, набрав 312 голосов выборщиков.

Для объявления импичмента президенту США это решение должны одобрить обе палаты Конгресса — большинство членов Палаты представителей (218 голосов) и две трети Сената (67 голосов). На данный момент ни один президент в истории США не был отстранен от должности по этой процедуре.

Опрос провело издание Politico в период с 16 по 19 октября.

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