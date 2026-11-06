Поражение на выборах подорвало здоровье Трампа – Daily Star
Президент США Дональд Трамп демонстрировал признаки засыпания стоя во время публичного выступления у Отражающего бассейна Мемориала Линкольна в Вашингтоне, что в очередной раз вызвало дискуссии о состоянии его здоровья и физической форме.
По словам доктора Джона Пола Харрисона, 80-летний политик во время речи министра внутренних дел Дуга Бургума демонстрировал непроизвольные спазмы, а также периодически засыпал и быстро просыпался, что может свидетельствовать о расстройствах нервной системы.
Поведение американского лидера привлекло внимание общественности и аналитиков после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах, которое, по данным наблюдателей, вызвало дополнительное физическое и эмоциональное истощение главы государства.
Источник: Daily Star.
Президент США Дональд Трамп предположил, что война с Ираном стала одной из причин неудачных результатов республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах.