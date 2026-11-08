Поражение республиканцев на выборах может укрепить позиции Украины в переговорах с Россией, — The Washington Post

Политическое ослабление президента США Дональда Трампа после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс может укрепить переговорные позиции Украины и ограничить возможности Вашингтона заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России. В то же время новый состав американского парламента потенциально способен обеспечить Киеву дополнительную военную помощь и усилить санкционное давление на Кремль.

Как отмечает Дэвид Игнатиус, после значительного поражения республиканцев на промежуточных выборах администрация Дональда Трампа активизировала дипломатические усилия по урегулированию двух войн — в Украине и Иране.

В частности, 10–11 ноября в Абу-Даби должен состояться новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей США, Украины и России.

Ожидается, что американскую делегацию будут представлять специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Стороны планируют обсудить возможные компромиссы для прекращения боевых действий, гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и перспективы завершения войны.

Особую роль в подготовке переговоров играет Кушнер. Он предлагает совместить обсуждение прекращения огня в Украине с более широким международным диалогом между Россией и европейскими странами относительно будущей архитектуры безопасности на континенте.

По информации Игнатиуса, европейские правительства в целом поддерживают дипломатические усилия Вашингтона, однако настаивают на четкой последовательности действий. По их мнению, сначала необходимо добиться прекращения огня в Украине, и только после этого переходить к согласованию новых договоренностей по европейской безопасности.

Это расхождение может стать одним из ключевых вопросов следующего этапа переговоров.

Особое внимание обозреватель уделяет последствиям промежуточных выборов для позиций Киева. По его мнению, потеря республиканцами контроля над Конгрессом ослабляет возможности Дональда Трампа продвигать договоренности, которые могли бы отвечать интересам российского диктатора Владимира Путина.

После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы получат возможность инициировать дополнительные санкции против Москвы и расширение военной помощи Украине.

При поддержке части республиканцев соответствующие законодательные инициативы потенциально могут набрать достаточно голосов даже для преодоления президентского вето.

Среди возможных шагов Игнатиус называет:

возобновление и ужесточение ограничений в отношении России;

расширение поставок американского вооружения Украине;

укрепление украинских возможностей по защите от ракетных атак.

Кроме того, обозреватель предлагает рассмотреть возможность расширения покрытия спутниковой системы Starlink на территории России.

По его мнению, это могло бы помочь украинским беспилотникам более эффективно выявлять и поражать мобильные пусковые установки российских баллистических ракет.

В то же время Игнатиус предполагает, что в обмен на дополнительные возможности для защиты украинских городов Киев мог бы согласиться прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Параллельно Белый дом пытается найти дипломатический путь к завершению войны против Ирана.

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Венс поддерживает контакты с Тегераном, а министр финансов Скотт Бессент обратился к Китаю с просьбой использовать своё влияние на иранское руководство.

Подводя итоги промежуточных выборов, Дэвид Игнатиус отмечает, что они изменили международный баланс сил. Украина и европейские союзники США получили дополнительные политические возможности, тогда как позиции России ослабли.

Однако обозреватель предупреждает: ослабление президентской власти в Вашингтоне может негативно сказаться на международном влиянии Соединённых Штатов в течение следующих двух лет.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно приведенным в материале данным, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса.

Это создает новые возможности для законодательного влияния на внешнюю политику администрации Дональда Трампа, в частности в отношении военной поддержки Украины и введения санкций против России.

Об этом говорится в колонке обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

Демократическая партия США, получившая большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, пока не ставит на повестку дня третью процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Вместо этого демократы намерены продвигать законодательные инициативы, касающиеся стоимости жизни, медицинского страхования, тарифов и борьбы с коррупцией, а также усилить надзор за администрацией президента.

В США демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса после промежуточных выборов, готовятся противодействовать тарифам президента Дональда Трампа с помощью законодательства. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что эти пошлины увеличили расходы рядовых американцев на тысячи долларов.

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