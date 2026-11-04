После промежуточных выборов в США поражение республиканцев и изменение баланса сил в Конгрессе могут повлиять на политику Вашингтона в отношении Израиля и Ирана. В анализе Jerusalem Post ключевыми факторами назвали дальнейшую политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана, работу нового Конгресса и президентские выборы 2028 года.

Война с Ираном

Согласно данным экзитполов, приведённым изданием, 62% опрошенных избирателей выступили против войны с Ираном. Комментаторы Fox News заявили, что без войны результаты выборов были бы другими, а Трамп признал, что Иран стал одним из факторов поражения республиканцев.

Авторы анализа рассматривают два возможных сценария дальнейших действий Белого дома: активизацию переговоров с Тегераном с возможными уступками для достижения договорённости или попытку завершить военную кампанию короткой мощной операцией с последующим сокращением американского присутствия в регионе. В обоих случаях интересы Израиля и администрации США могут не совпадать.

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Роль нового Конгресса

Jerusalem Post отмечает, что в случае контроля демократов над обеими палатами Конгресса партия сможет влиять на назначение председателей комитетов и повестку слушаний и законодательных инициатив. Такие вопросы могут касаться политики в отношении Израиля, войны в Газе, американской военной помощи и стратегических отношений между США и Израилем.

Издание также указывает на усиление среди демократов призывов сократить военную помощь Израилю, увязать её с решениями израильских властей или пересмотреть характер двусторонних отношений. В то же время в Jerusalem Post подчёркивают, что не все демократы придерживаются одинаковых взглядов и не каждая критическая по отношению к Израилю инициатива станет законом.

Выборы 2028 года

По мнению авторов, успех кандидатов, резко критикующих Израиль и AIPAC, может повлиять на позиции демократов в следующих избирательных кампаниях. В материале упомянуты Абдул Эль-Сайед и политический лагерь, который представляет Зохран Мамдани. Кандидаты, претендующие на выдвижение от Демократической партии на президентских выборах 2028 года, могут учитывать настроения партийной базы в своей риторике в отношении Иерусалима.

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