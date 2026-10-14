Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что ожидает решения президента США Дональда Трампа по американской военной базе в Польше в начале декабря. Об этом она сказала в эфире радио, сообщает RMF24.

Стратегический обзор в США

По словам Собковяк-Чарнецкой, США проводят стратегический обзор своего военного присутствия в Европе. В начале ноября его результаты должны передать Питу Хегсету, а в начале декабря — Дональду Трампу. Именно тогда польская чиновница ожидает решения.

Она отметила, что Трамп уже некоторое время подает сигналы относительно базы в Польше. В то же время Собковяк-Чарнецкая подчеркнула, что проект станет реальностью только тогда, когда президент США подпишет соответствующий документ.

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Подготовка в Польше

По словам заместителя министра, польская правительственная администрация сотрудничает с американской стороной. Американцы уже ознакомились с потенциальными местами размещения базы, а польская сторона готовит закон для этого проекта.

Собковяк-Чарнецкая также рассказала о разговоре с генералом Алексусом Гринкевичем, верховным главнокомандующим войсками НАТО в Европе. По ее словам, он оптимистично оценивает проект, поэтому ситуация должна проясниться в течение нескольких месяцев.

Чиновница добавила, что президентский дворец и правительство Польши имеют общую позицию по базе. Она назвала ее важным усилением безопасности страны и заявила, что Польша готова заплатить за такую базу.

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