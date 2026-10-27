В Великобритании специальный посланник по сложным консульским вопросам Алистер Берт заявил, что случаев захвата заложников государствами становится больше. Он планирует укреплять международное взаимодействие, чтобы предотвращать эту практику, сообщает The National.

Сотрудничество с партнерами

Берт, назначенный на должность в прошлом месяце, рассказал, что уже встречался с коллегами из альянса Five Eyes и государств Персидского залива. По его словам, он стремится укрепить сеть стран, затронутых практикой захвата заложников государствами.

Посланник выступил перед депутатами Комитета по иностранным делам британского парламента. Он отметил, что рост таких случаев привлек больше международного внимания к совместным способам противодействия этой практике.

Великобритания также надеется в следующем году принять встречу основной группы посланников по делам заложников из стран альянса Five Eyes. По мнению Берта, это могло бы повысить заметность обеспокоенности Лондона этой практикой.

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Поддержка семей задержанных

По словам Берта, его работа предусматривает дополнительную поддержку семей людей, которых произвольно задержали или которые подвергаются жестокому обращению в тюрьмах. Он также должен консультировать правительство по альтернативным путям добиться освобождения задержанных.

В то же время посланник подчеркнул, что его должность не должна подменять работу консульских служб, которые непосредственно взаимодействуют с другими государствами в таких делах. Одним из резонансных случаев является дело британцев Крейга и Линдси Форманов, которых в Иране приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Супруги и правительство Великобритании отвергают эти обвинения, заявляя, что Форманы были невинными туристами.

Бывшая заключенная тегеранской тюрьмы «Эвин» Назанин Загари-Рэтклифф, которая провела там шесть лет, поддержала назначение Берта. В то же время она выражала опасения, что новая должность может стать для правительства поводом не принимать других мер для освобождения людей, удерживаемых за границей.

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