Посланник Трампа прибыл в Санкт-Петербург с предложениями по прекращению войны в Украине

Специальный посланник президента США Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинской и американской сторон, перед встречей в Норвегии США и Украина согласовали ряд предложений по прекращению войны, в частности гарантии безопасности для Киева.

Как сообщает российское агентство ТАСС, Виткофф прибыл в Константиновский дворец в сопровождении специального представителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков уточнил, что Путин примет американского посланника в первой половине дня. По его словам, главной темой переговоров станет урегулирование войны против Украины.

Виткофф прибыл в Россию из Норвегии, где накануне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу позитивной и отметил, что американский посланник передаст российской стороне ее результаты.

Зеленский ранее сообщил, что в ходе переговоров в Норвегии Украина и США согласовали ряд предложений по завершению войны, среди которых — гарантии безопасности для Украины. Какой будет реакция Москвы на эти наработки, станет ясно после переговоров Виткоффа с Путиным.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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