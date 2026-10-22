Во время встречи в Осло специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в частной беседе выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство его ответами на критику со стороны Дональда Трампа.

«Правила „дорожного движения“, когда речь идет об отношениях президента Трампа с иностранными лидерами, четкие: он может вас раскритиковать. Но горе вам, если вы дадите ему отпор», — говорится в материале издания.

По данным СМИ, на этот раз главе Белого дома не понравилось, как Зеленский реагировал на его критику. Именно поэтому Трамп поручил Виткоффу и Кушнеру выяснить отношения с президентом Украины. Все это происходило во время закрытой встречи в Осло 20 октября.

Спецпредставители Трампа не только упрекнули Зеленского, но и заявили, что он, мол, разозлил главу Белого дома.

«Зеленский иногда возражал во время дискуссии, поскольку американцы жаловались на определенные комментарии. «Я никогда этого не говорил», — настаивал в какой-то момент Зеленский, по словам человека, поделившегося подробностями на условиях анонимности, поскольку это был частный разговор», — пишет издание.

Журналисты обращают внимание на то, что контраст между отношением Трампа к автократам и демократам стал еще более заметным на следующий день после встречи в Осло, когда Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Договорившись об освобождении американца Стивена Габбарда, который до сих пор находился в российской тюрьме, Виткофф неожиданно для всех назвал Путина «гуманистом». Чуть позже Трамп заявил, что разделяет мнение своего спецпредставителя по этому вопросу.

Новый конфликт Трампа и Зеленского

Недавно президент США публично обвинил своего украинского коллегу в нежелании завершить войну с Россией.

О подробностях встречи сообщило издание The New York Times.

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