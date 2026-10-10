Представители Трампа могут вновь прибыть в Москву в ближайшие недели

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут вновь посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

Возможность нового визита обсуждается после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания, детали поездки еще предстоит согласовать.

Накануне Виткофф также рассказал о переговорах в Майами с участием представителей США, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО. Стороны обсуждали пути деэскалации, завершение войны до зимы, защиту энергетической инфраструктуры и беспрепятственный экспорт зерна.

Особое внимание уделили гарантиям безопасности для Украины, её послевоенному восстановлению, экономическому развитию и вступлению в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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