Посол Китая на Филиппинах Цзин Цюань заявил в Маниле, что Пекин мог бы легко победить в случае конфликта с Филиппинами, но не выберет применение силы. Как сообщает Channel NewsAsia, дипломат сделал это заявление 15 октября после выступления в одной из школ столицы Филиппин.

Цзин также назвал абсурдными слова министра обороны Филиппин Гильберто Теодоро, который днем ранее назвал Китай региональным источником проблем. Китайский посол одновременно обвинил Манилу в преследовании китайских работников и учителей, не приведя конкретных примеров.

Реакция Филиппин

Министерство иностранных дел Филиппин заявило, что высказывания посла вряд ли будут способствовать улучшению сложных двусторонних отношений. В ведомстве назвали формулировки дипломата неудачным выбором слов, который можно воспринять как завуалированную угрозу применения силы.

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Представитель Береговой охраны Филиппин контр-адмирал Джей Тарриела ранее охарактеризовал заявление Цзина как прямую угрозу. По его словам, филиппинские сотрудники береговой охраны часто подвергаются таранам и атакам водометами со стороны китайских судов.

Споры в Южно-Китайском море

Посольство Китая в Маниле подтвердило слова посла, но обвинило Тарриелу в том, что он вырвал их из контекста и пытается подорвать двусторонние отношения. Китайская дипмиссия заявила, что Пекин стремится к стабильным отношениям с Филиппинами.

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, хотя международное решение признало, что эти претензии не имеют правовых оснований. Китайские и филиппинские суда в последние годы неоднократно вступали в противостояние в этом районе; некоторые из них привели к столкновениям и травмам. На прошлой неделе Береговая охрана Филиппин также обвинила китайскую сторону в препятствовании медицинской эвакуации больного филиппинского военнослужащего вблизи спорной отмели.

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