Посол США при НАТО Мэтью Уитакер на Берлинской конференции по безопасности в Берлине, Германия, заявил, что не ожидает изменения внешней политики Вашингтона после промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление о неизменности курса

По словам Уитакера, внешняя политика Соединенных Штатов не изменилась и, по его мнению, не изменится из-за результатов голосования. Он отметил, что вызовы, с которыми сталкиваются США и Альянс, остаются прежними.

Американский посол подчеркнул необходимость сильной Европы в составе сильного НАТО. Он также заявил, что администрация президента Дональда Трампа достигала этой цели каждый год с начала своей работы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обязательства перед Альянсом

Комментируя распределение оборонного бремени между союзниками, Уитакер признал, что в прошлом между ними возникали разногласия. В то же время он подчеркнул приверженность США обязательствам по Вашингтонскому договору, в частности статье 5.

Уитакер заявил, что Вашингтон соблюдает свои обязательства, но ожидает от европейских союзников укрепления собственных оборонных возможностей. Промежуточные выборы во вторник стали значительной неудачей для Трампа и Республиканской партии: ведущие американские СМИ прогнозировали, что демократы вернут контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.

Читай нас в