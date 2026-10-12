Посольство Австралии в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, призвало людей оставаться в помещениях, следовать указаниям местных властей и избегать необязательных поездок на фоне взаимных атак Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Об этом сообщает ABC News.

Аэропорт Эр-Рияда остается закрытым

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде закрыли в выходные после серии атак. По данным издания, в результате ударов погибли 14 человек, еще более 320 получили ранения.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаки и призвали пассажиров и сотрудников авиакомпаний не приближаться к саудовским аэропортам. В понедельник закрытие аэропорта продлили, однако Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии не сообщило, когда он возобновит работу.

Компании в финансовом центре Эр-Рияда перевели сотрудников на дистанционную работу, а школы в городе попросили перейти на онлайн-обучение из-за усиления атак.

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Удары по Сане

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая воюет против хуситов, заявила, что противодействует беспилотникам и ракетам, направлявшимся в Саудовскую Аравию. В то же время представитель подконтрольного хуситам Министерства здравоохранения Йемена Анис аль-Асбахи заявил, что авиаудары по столице страны Сане унесли жизнь одного человека и ранили еще 12.

По его словам, удар по соляному заводу в районе Хамдан в Сане убил мужчину и ранил восьмерых человек. Еще одна атака на жилой дом, как утверждал чиновник, ранила женщину и троих детей. Медиацентр хуситов обвинил в этих ударах Саудовскую Аравию, которая сразу не прокомментировала заявление.

Министерство иностранных дел Ирана повторило, что готово содействовать дипломатическому урегулированию конфликта между хуситами и Саудовской Аравией. Представитель ведомства Эсмаил Багаеи также сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил ситуацию с саудовским коллегой во время телефонного разговора в воскресенье.

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