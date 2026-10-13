Посольство Франции в Саудовской Аравии призвало французских граждан не путешествовать через аэропорты Эр-Рияда, Джидды и Даммама, а также без крайней необходимости не посещать эти города. Предупреждение обнародовали на фоне серии атак йеменских хуситов на саудовские аэропорты и нефтяные объекты, сообщает France 24.

Рекомендации для граждан Франции

В заявлении дипломатического представительства говорится, что французам настоятельно советуют не ездить и не следовать транзитом через Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт имени короля Абдель-Азиза в Джидде и аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Посольство также посоветовало воздержаться от поездок в эти три города, если они не являются необходимыми.

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Эскалация боевых действий

По данным издания, противостояние между коалицией во главе с Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами обострилось. Саудовская Аравия в последние недели наносила удары по хуситам и поддерживает наступление правительственных сил Йемена после захвата группировкой стратегической территории вдоль побережья Красного моря в прошлом месяце.

Авиасообщение в Саудовской Аравии столкнулось с перебоями: аэропорт Эр-Рияда оставался закрытым после смертельного ракетного удара в субботу, ответственность за который взяли на себя хуситы. Во вторник коалиция также призвала гражданских лиц покинуть центральную станцию Sabah компании Yemen Oil Company в столице Йемена Сане перед запланированной военной операцией. Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что удары по Сане получат «жесткий и болезненный» ответ в Эр-Рияде.

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