Посольство США в Объединенных Арабских Эмиратах призвало американцев, находящихся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность из-за сложной ситуации в сфере безопасности. В предупреждении говорится о возможной отмене рейсов, закрытии воздушного пространства и других перебоях в поездках.

Риск эскалации

Как сообщает Anadolu Agency, посольство сослалось на атаки поддерживаемой Ираном йеменской группировки хуситов против Саудовской Аравии. По данным диппредставительства, удары были направлены, в частности, по гражданским аэропортам и другой критически важной инфраструктуре, что привело к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В посольстве отметили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы непосредственного района противостояния.

Советы путешественникам

Американцам, путешествующим на Ближний Восток или из него, рекомендовали следить за работой аэропортов и авиакомпаний и заранее подготовить альтернативные планы. Диппредставительство также заявило, что Иран и связанные с ним группы могут выбирать целями интересы США за рубежом, включая американский бизнес и другие учреждения, связанные с Соединенными Штатами и американцами.

Читай нас в