Посольство Украины назвало надпись на памятнике в Варшаве провокацией в рамках гибридной войны РФ

Украинское посольство в Польше осудило нанесение неизвестными надписи «Slava UPA» на памятник Героям гетто в Варшаве. Дипломаты расценили инцидент как проявление гибридной войны России, направленной на разжигание вражды между украинцами и поляками.

Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического представительства в Польше.

«Посольство Украины в Республике Польша осуждает эту позорную провокацию, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия, и подчеркивает их недопустимость. Мы убеждены, что польские правоохранительные органы установят виновных и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По нашему убеждению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше. Цель очевидна — посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины», — говорится в заявлении посольства.

В связи с инцидентом посольство призвало украинцев, проживающих в Польше, проявлять осторожность в отношении предложений «легкого заработка» за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий. Граждан также призвали не передавать незнакомцам в социальных сетях и мессенджерах личные данные, не соглашаться на подозрительные просьбы сфотографировать определенные объекты, оставить или перенести посылку или выполнить задание, истинная цель которого скрывается. Отдельно в дипломатическом представительстве подчеркнули необходимость разговаривать с детьми и подростками об опасности вербовки, в частности с помощью обещаний быстрых денег, угроз и шантажа.

В случае предложений совершить противоправные действия или угроз посольство рекомендует не выполнять такие указания, сохранять переписку и информировать польскую полицию.

«Давайте уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга. Украинско-польская солидарность — наша общая сила. Не позволяем врагу её разрушать», — подчеркнули в украинском дипломатическом представительстве в РП.

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