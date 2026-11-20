Посольство Украины в Италии отреагировало на заявление итальянского Министерства иностранных дел относительно включения политиков страны в список на сайте «Миротворец». Украинские дипломаты подчеркнули, что эта интернет-платформа не отражает официальную позицию правительства Украины и не представляет его интересы.

В посольстве подчеркнули, что сайт «Миротворец» не является официальным источником информации украинского государства, не входит в систему государственных органов Украины и не уполномочен представлять ее позицию.

«Информация, опубликованная на этом сайте, не является официальной позицией Украины и не может рассматриваться как выражение позиций или решений украинских государственных институтов. Мы считаем неуместной попытку использовать информацию из неофициальных источников с целью создания искаженного представления о позиции Украины или искусственного нагнетания напряженности в двусторонних отношениях», — отметили в дипломатической миссии.

Это заявление прозвучало в ответ на поручение главы МИД Италии Антонио Таяни итальянскому послу получить от украинских властей разъяснения относительно внесения евродепутатов от партии «Движение пяти звезд» в «черный список» на сайте «Миротворца».

16 ноября на сайте «Миротворца» появилось имя Данило Делла Валле, одного из евродепутатов «Движения пяти звёзд», критикующего поставки оружия Украине. Впоследствии Валле сообщил, что в список внесли всю делегацию «Движения пяти звёзд» в Европейском парламенте.

В украинском посольстве в Риме подчеркнули, что «предвзятые оценки и инструментальные интерпретации, которые выдают за реальность то, что хотелось бы, чтобы было правдой», не должны становиться инструментами политической манипуляции и наносить ущерб отношениям двух стран.

Об этом говорится в заявлении посольства в сети X.

Глава канцелярии президента Польши был внесен в базу Миротворца.

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