Ливни, которые связывают с явлением Эль-Ниньо, 16 октября продолжили вызывать наводнения в отдельных районах Аргентины, Парагвая и Уругвая. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а скотоводы перегоняли скот на более возвышенные участки, сообщает The Hindu.

Опасный уровень Параны

В городе Итузаинго на северо-востоке аргентинской провинции Корриентес уровень реки Парана 15 октября достиг опасных 4,7 метра. Это привело к эвакуации жителей самого города и других населенных пунктов провинции.

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Скот перегоняют на сухие участки

Стада коров переходили затопленные пастбища, пока скотоводы направляли их к сухой земле. Телята преодолевали течение, в котором плавали скопления речной растительности.

Провинциальные власти заявили, что роют каналы и устанавливают дренажные системы, готовясь к новым сильным осадкам. Чиновники Уругвая также предупредили, что в уже подтопленной северо-западной части страны в ближайшие месяцы ожидаются самые сильные дожди года.

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