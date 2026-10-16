В Южной Калифорнии, США, быстрое распространение пожара Bryson возле Малибу вынудило власти объявить эвакуацию в районе каньона Энсинал. Огонь, вспыхнувший в четверг около 17:00 по местному времени к северу от города, охватил примерно 81 гектар.

Эвакуация возле Малибу

Пожар угрожал окружному центру содержания и реабилитации несовершеннолетних Лос-Анджелеса, который эвакуировали в четверг вечером. Для прилегающих районов гор Санта-Моника объявили предупреждения о возможной эвакуации. Как сообщает Deutsche Welle, над холмами поднялся большой столб темного дыма, видимый за много километров.

Национальная метеорологическая служба США прогнозировала усиление порывов ветра ночью, что могло усилить пожары. Власти округа Лос-Анджелес призвали жителей выполнять экстренные распоряжения и, если это безопасно, проверить, не нужна ли помощь соседям.

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Другие очаги огня

В городе Азуса к северу от Лос-Анджелеса около 200 пожарных тушили еще один пожар, раздуваемый ветром. Он охватил более 16 гектаров, однако к середине дня пожарным удалось остановить его дальнейшее распространение. Приказ об эвакуации для района возле подножия гор Сан-Габриэль заменили предупреждением.

Также пожар на военной базе Кэмп-Пендлтон возле Сан-Диего охватил более 3,8 квадратного километра и угрожал зданиям и инфраструктуре. Энергетические компании отключили электроснабжение примерно 127 тысячам потребителей по всей Калифорнии, чтобы снизить риск новых возгораний из-за электрооборудования. Синоптики отметили, что нынешние ветры не должны были достичь силы, зафиксированной во время пожаров Palisades и Eaton в январе 2025 года, когда в районе Лос-Анджелеса погиб 31 человек.

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