В Париже, Франция, пожар в ночь с воскресенья на понедельник полностью уничтожил исторический крытый продовольственный рынок Марше-Кувер-де-Анфан-Руж в квартале Маре. Причина возгорания остается неизвестной.

Рынок уничтожен

Как сообщает France 24, подполковник Пьер де Бувье заявил на месте происшествия, что рынок был полностью уничтожен. По его словам, от крытого рынка ничего не осталось, а металлическая конструкция внутри частично обрушилась.

Один пожарный получил легкие травмы. Мэр центрального района Парижа Ариэль Вайль сообщил, что пожар удалось взять под контроль и он не распространился на соседние здания.

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История рынка

Марше-Кувер-де-Анфан-Руж существует с 1615 года и был старейшим крытым продовольственным рынком французской столицы. Название рынка происходит от красной одежды, которую до 1772 года носили сироты в расположенной неподалеку больнице.

Рынок был популярным местом уличной еды. Издание Food & Wine в этом году поставило его на пятое место в мире среди таких гастрономических локаций — после мест в Лондоне, Бангкоке, Лионe и Мехико.

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