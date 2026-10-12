Лесные пожары в индонезийской части острова Борнео угрожают популяции орангутанов: спасатели эвакуируют животных, которых находят ранеными, отрезанными от безопасных мест или среди густого дыма. По данным Mongabay, за последние месяцы на Суматре и Борнео спасли десятки приматов.

Раненая Новита

Самку борнейского орангутана по имени Новита нашли в лесу Катун в провинции Центральный Калимантан. По словам главы Фонда спасения орангутанов Борнео Джамартина Сихите, животное держалось за почти безлистное дерево, в то время как над выжженной территорией поднимался плотный дым.

У Новиты, возраст которой оценивают в три-четыре года, были ожоги ладоней и подошв. Сихите предположил, что она получила травмы, когда пересекала выжженный участок, пытаясь добраться до дерева. Орангутана усыпили, дали кислород и внутривенные жидкости, после чего доставили в реабилитационный центр в Ньяру-Ментенг.

После заживления ожогов специалисты проверят, сможет ли Новита лазать по деревьям и выжить в естественной среде. Сихите отметил, что фонд ранее выпускал в лес орангутанов, у которых отсутствовало несколько пальцев, и они могли выживать в дикой природе.

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Масштабы пожаров и спасения

Еще одного орангутана, самца по имени Сампурна, которому было около 20 лет, жители в начале предыдущего месяца обнаружили на плантации масличной пальмы в округе Кетапанг провинции Западный Калимантан. У животного были проблемы с дыханием, и оно умерло через несколько часов после спасения, сообщило Министерство лесного хозяйства Индонезии.

Ведомство заявило, что по состоянию на субботу в Калимантане более 270 диких животных были спасены, реабилитированы или направлены в более безопасные места. Пожары в этом году усилились на фоне продолжительного сухого сезона, который усугубляет Эль-Ниньо. Нехватка воды осложняет тушение, а Япония предоставила помощь в борьбе с огнем.

Дым распространился за пределы страны

По правительственным данным, с января по июль в Индонезии выгорело более 202 тысяч гектаров земель. Независимый проект Nusantara Atlas, отслеживающий пожары по спутниковым снимкам, оценил площадь выгоревших территорий почти в 896 тысяч гектаров к концу августа.

Токсичный дым также вызвал кризис в сфере здравоохранения в соседних странах: он достиг Филиппин, расположенных более чем в 800 километрах. На прошлой неделе в малайзийском штате Саравак на острове Борнео объявили чрезвычайное положение.

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