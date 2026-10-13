Президент Индонезии Прабово Субианто распорядился усилить меры по тушению лесных и наземных пожаров, подчеркнув необходимость максимально эффективного использования ресурсов. Основные усилия власти сосредоточили в провинциях Центральный Калимантан и Южная Суматра, сообщает Channel NewsAsia.

Более 60 тысяч участников наземных операций

По словам секретаря кабинета министров Тедди Индры Виджаи, к наземным операциям привлекли более 60 тысяч человек. Для борьбы с огнем также применяют сброс воды с воздуха.

Координирующий министр по политическим вопросам и безопасности Дудунг Абдурахман заявил, что наземные операции преобладают, поскольку до отдельных районов сложно добраться на вертолетах из-за чрезвычайно густого дыма. По его словам, совместные группы военных, полиции и других служб способны охватывать до 692 гектаров в сутки, а персонал будут ротировать, чтобы предотвратить чрезмерную усталость.

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Предложения помощи не обсуждались

Предложения Малайзии и Сингапура о помощи в тушении пожаров, вызвавших трансграничный смог, не обсуждались на встрече в президентском дворце. Ранее заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди сообщил, что его страна предложила предоставить пожарный самолет, три вертолета и 52 должностных лица и сотрудника. Министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу 10 октября заявила, что Сингапур готов помочь Индонезии при необходимости.

Прабово также поручил уделить первоочередное внимание тушению пожаров в национальном парке Танджунг-Путинг в Центральном Калимантане, где обитают орангутаны и другие дикие животные. По данным Тедди Индры Виджаи, ситуация улучшается в провинциях Риау, Западный Калимантан, Джамби и Южный Калимантан.

Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало почти 175 тысяч случаев острых респираторных инфекций в районах, пострадавших от пожаров, в период с 18 августа по 21 сентября. Более 40 тысяч случаев пришлись на детей младше пяти лет.

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